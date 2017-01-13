Все новости

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Вести Ямал
новости и события
Новоуренгойская гимназия от крылась после карантина, вызванного гепатитом А
Новоуренгойская гимназия от крылась после карантина, вызванного гепатитом А
Стала известна причина экстренной посадки МИ- 8 в Надыме
Стала известна причина экстренной посадки МИ- 8 в Надыме
4 человека заживо сгорели при ДТП на трассе «Сургут - Салехард»
4 человека заживо сгорели при ДТП на трассе «Сургут - Салехард»
В Салехарде сгорела квартира в жилом доме
В Салехарде сгорела квартира в жилом доме
На Ямале возобновили работу зимника «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги»
На Ямале возобновили работу зимника «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги»
Сегодня
22:10
Целых три федеральных заказника переданы на региональный уровень
21:11
Правовая база Арктики: на какой стадии находится разработка одного из главных законов Севера?
20:01
Вступили в силу новые законодательные нормы по охране жизни и здоровья детей в местах отдыха
19:10
#ГодэкологиинаЯмале: активисты «Зеленой Арктики» установят скульптуры снеговиков в каждом населенном пункте округа
18:46
В Салехарде прошли соревнования среди картингистов за «Кубок Севера»
17:27
Прокуратура Ямала принимает поздравления с профессиональным праздником
17:01
Новоуренгойская гимназия от крылась после карантина, вызванного гепатитом А
выбор редакции
«Вот здесь упала, голову расшибла». В одном из ветхих домов в Лабытнанги теперь есть свой каток
13 января 2017
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Этим тёлочкам морозы не страшны. Об обитателях аксарковской фермы «Салехардагро»
11 января 2017
«Аэрофлот» планирует выполнять регулярные рейсы в Салехард
10 января 2017
В Ноябрьске нарядили скульптуры медведей
10 января 2017
вести ямал
Целых три федеральных заказника переданы на региональный уровень
16 января 2017
Правовая база Арктики: на какой стадии находится разработка одного из главных законов Севера?
16 января 2017
Вступили в силу новые законодательные нормы по охране жизни и здоровья детей в местах отдыха
16 января 2017
#ГодэкологиинаЯмале: активисты «Зеленой Арктики» установят скульптуры снеговиков в каждом населенном пункте округа
16 января 2017
В Салехарде прошли соревнования среди картингистов за «Кубок Севера»
16 января 2017
события недели
Конек-Горбунок 2.0: старая сказка на новый лад. Об авторе-смельчаке, написавшем продолжение волшебной истории
15 января 2017
Ямальские газетчики принимают поздравления. Кто пишет историю округа сегодня?
15 января 2017
Какую воду мы пьем, каким воздухом дышим и что надо сделать, чтобы окружающая нас среда стала чище?
15 января 2017
Гепатит А напомнил о профилактике. В Новом Уренгое гимназисты пополняют число пациентов «инфекционки»
15 января 2017
Жизнь на пороховой бочке: уходящая неделя принесла горе сразу в несколько семей в разных уголках Ямала
15 января 2017
вести арктики
Новый год в эвенкийской глубинке: как сложить кости добытых на охоте животных, чтобы не обидеть арктических духов
14 января 2017
В Магаданской области обкатывают новую трассу для ездовых собак
14 января 2017
Экстремальные заезды на льду устроили автогонщики в Вельске Архангельской области
14 января 2017
Карельская деревня стала культурной столицей финно-угорского мира 2017 года
14 января 2017
Как и чем в Мурманской области привлекают туристов зимние курорты
14 января 2017
новости культуры
«Викинг» вышел на 3 место в прокате в России и СНГ
13 января 2017
Читательский билет в виртуальный мир книг. Новые возможности для пуровчан открывает районная библиотека
13 января 2017
В тюменской филармонии отметили пятидесятилетие выдающегося церковника
12 января 2017
Семейные неурядицы сказочных персонажей. Как принял премьеру новых «Трех богатырей» ямальский зритель?
12 января 2017
Экологический календарь уже верстается. Главный музей Ямала запустил свой марафон
12 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
Целых три федеральных заказника переданы на региональный уровень
16 января 2017
Правовая база Арктики: на какой стадии находится разработка одного из главных законов Севера?
16 января 2017
Вступили в силу новые законодательные нормы по охране жизни и здоровья детей в местах отдыха
16 января 2017
#ГодэкологиинаЯмале: активисты «Зеленой Арктики» установят скульптуры снеговиков в каждом населенном пункте округа
16 января 2017
В Салехарде прошли соревнования среди картингистов за «Кубок Севера»
16 января 2017
Прокуратура Ямала принимает поздравления с профессиональным праздником
16 января 2017
«Склифосовский. Реанимация»: долгожданная премьера на телеканале Россия 1
16 января 2017
Нет рыбы - нет денег. Как рыбозавод Салемала пытается удержаться на плаву
16 января 2017
Эксклюзив: снимавший на Ямале клип певец Ионел Истрати рассказал о трудностях во время съёмок
16 января 2017
На Ямале задержали подозреваемых в убийстве ноябрьского бизнесмена
16 января 2017
Жительница Ноябрьска выжила после 40 ударов ножом
16 января 2017
На Ямале дети кочевников переходят на полное гособеспечение
16 января 2017
В Пуровском районе двое налётчиков похитили с предприятия почти один миллион рублей
16 января 2017
В Салехарде скоро начнется прием заявлений в 1 классы
16 января 2017
На Ямале обещают поддержать рублем опекунов
16 января 2017
На дороге «Салехард-Аэропорт» произошла авария
16 января 2017
В Ноябрьске мужчина разъезжал по городу с купленным водительским удостоверением
16 января 2017
Состоялась премьера клипа Ионела Истрати, снятого в ямальской тундре
16 января 2017
Конек-Горбунок 2.0: старая сказка на новый лад. Об авторе-смельчаке, написавшем продолжение волшебной истории
15 января 2017
Ямальские газетчики принимают поздравления. Кто пишет историю округа сегодня?
15 января 2017
Какую воду мы пьем, каким воздухом дышим и что надо сделать, чтобы окружающая нас среда стала чище?
15 января 2017
Гепатит А напомнил о профилактике. В Новом Уренгое гимназисты пополняют число пациентов «инфекционки»
15 января 2017
Жизнь на пороховой бочке: уходящая неделя принесла горе сразу в несколько семей в разных уголках Ямала
15 января 2017
Новый год в эвенкийской глубинке: как сложить кости добытых на охоте животных, чтобы не обидеть арктических духов
14 января 2017
В Магаданской области обкатывают новую трассу для ездовых собак
14 января 2017
Экстремальные заезды на льду устроили автогонщики в Вельске Архангельской области
14 января 2017
Карельская деревня стала культурной столицей финно-угорского мира 2017 года
14 января 2017
Как и чем в Мурманской области привлекают туристов зимние курорты
14 января 2017
Зачем в Архангельской области лошадей стали содержать не в конюшнях, а на улице?
14 января 2017
Фотосинтез водорослей Баренцева моря не прекращается даже в полярную ночь
14 января 2017
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