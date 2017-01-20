Все новости

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Вести Ямал
новости и события
И на лыжах, и на лапах. В Хабаровске набирает популярность скиджоринг
И на лыжах, и на лапах. В Хабаровске набирает популярность скиджоринг
Как проходили крещенские купания на Российском полюсе холода в самой ледяной реке мира?
Как проходили крещенские купания на Российском полюсе холода в самой ледяной реке мира?
Вооружены и опасны: о новейших противодиверсионных катерах ВМФ России
Вооружены и опасны: о новейших противодиверсионных катерах ВМФ России
Северные мира сего: в Москве прошла встреча-анонс Международного арктического форума
Северные мира сего: в Москве прошла встреча-анонс Международного арктического форума
На ямальской «Земле надежды» наконец появился собственный монах
На ямальской «Земле надежды» наконец появился собственный монах
Сегодня
18:58
Банкет в ледяной воде: дайверы Владивостока встретили Старый Новый год, как положено – под водой и с ёлкой!
18:29
В Якутии растет интерес к керлингу. Да такой, что местные любители уже создали федерацию
17:53
И на лыжах, и на лапах. В Хабаровске набирает популярность скиджоринг
17:21
Оленеводы Сахалина получили самочек пятнистого оленя. Подробно об этой грациозной породе
16:11
На Сахалине ловят навагу перед нерестом. О том, как одна всего одна бригада кормит рыбой половину страны
15:36
Как проходили крещенские купания на Российском полюсе холода в самой ледяной реке мира?
14:53
О том, как Росрыболовство проверяет безопасность судов, или что тревожит траулер «Ачинск»?
выбор редакции
На ямальской «Земле надежды» наконец появился собственный монах
20 января 2017
У пьяных родителей из Надыма на железнодорожном вокзале Тюмени забрали ребенка
20 января 2017
Законы, технологии и перспективы. Каким станет будущее рыбного промысла на Ямале?
19 января 2017
Сергей Ямкин о том, каким для законодателей был год ушедший и что ждать от нового
19 января 2017
Помощь, которая не придет, или правила цинизма: о том, как хамство автовладельцев не дает медикам спасать жизни
18 января 2017
вести ямал
Сбылась мечта детей, родителей и тренеров. Новоуренгойские спортсмены переезжают в «Звездный»
20 января 2017
Юные изобретатели из Ноябрьска готовятся к «Робофесту». О воплощении детской инженерной мысли
20 января 2017
Очередное пополнение в МВК Шемановского: эти вещи запечатлели Ямал таким, каким он был почти 100 лет назад
20 января 2017
Оперативная информация о состоянии автозимников на Ямале
20 января 2017
Авария на трассе «Сургут – Салехард»: в машине находился 3-месячный младенец
20 января 2017
события недели
Конек-Горбунок 2.0: старая сказка на новый лад. Об авторе-смельчаке, написавшем продолжение волшебной истории
15 января 2017
Ямальские газетчики принимают поздравления. Кто пишет историю округа сегодня?
15 января 2017
Какую воду мы пьем, каким воздухом дышим и что надо сделать, чтобы окружающая нас среда стала чище?
15 января 2017
Гепатит А напомнил о профилактике. В Новом Уренгое гимназисты пополняют число пациентов «инфекционки»
15 января 2017
Жизнь на пороховой бочке: уходящая неделя принесла горе сразу в несколько семей в разных уголках Ямала
15 января 2017
вести арктики
Банкет в ледяной воде: дайверы Владивостока встретили Старый Новый год, как положено – под водой и с ёлкой!
21 января 2017
В Якутии растет интерес к керлингу. Да такой, что местные любители уже создали федерацию
21 января 2017
И на лыжах, и на лапах. В Хабаровске набирает популярность скиджоринг
21 января 2017
Оленеводы Сахалина получили самочек пятнистого оленя. Подробно об этой грациозной породе
21 января 2017
На Сахалине ловят навагу перед нерестом. О том, как одна всего одна бригада кормит рыбой половину страны
21 января 2017
новости культуры
Всемирный день снеговика отметили и в Шурышкарском районе
19 января 2017
Структура расходов окружного бюджета на культуру в этом году существенно не изменится
19 января 2017
В Салехарде обсудят профессиональное развитие человека в условиях экономики Арктики
18 января 2017
Палитра красок и чувств от «примы акварели»: ретроспективная выставка художницы Инны Любомской в Салехарде
18 января 2017
Помочь детям, купив картину. Новые работы участников проекта «Художник в каждом» пойдут с аукциона
17 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
Банкет в ледяной воде: дайверы Владивостока встретили Старый Новый год, как положено – под водой и с ёлкой!
21 января 2017
В Якутии растет интерес к керлингу. Да такой, что местные любители уже создали федерацию
21 января 2017
Оленеводы Сахалина получили самочек пятнистого оленя. Подробно об этой грациозной породе
21 января 2017
На Сахалине ловят навагу перед нерестом. О том, как одна всего одна бригада кормит рыбой половину страны
21 января 2017
О том, как Росрыболовство проверяет безопасность судов, или что тревожит траулер «Ачинск»?
21 января 2017
Долгая дорога домой: в 50 км. от Певека остановился караван судов. Виной тому стала сложная ледовая обстановка
21 января 2017
Сбылась мечта детей, родителей и тренеров. Новоуренгойские спортсмены переезжают в «Звездный»
20 января 2017
Юные изобретатели из Ноябрьска готовятся к «Робофесту». О воплощении детской инженерной мысли
20 января 2017
Очередное пополнение в МВК Шемановского: эти вещи запечатлели Ямал таким, каким он был почти 100 лет назад
20 января 2017
Оперативная информация о состоянии автозимников на Ямале
20 января 2017
Авария на трассе «Сургут – Салехард»: в машине находился 3-месячный младенец
20 января 2017
Валерий Степанченко в Москве получил литературную премию «Имперская культура»
20 января 2017
В Архангельской области пройдет масштабный молодежный форум «Арктика. Сделано в России»
20 января 2017
У пьяных родителей из Надыма на железнодорожном вокзале Тюмени забрали ребенка
20 января 2017
Почти миллиард рублей пойдёт на капремонт жилья ямальцев в 2017 году
20 января 2017
Отметили Новый год. Два жителя Ноябрьска расстреляли и сожгли коллегу
20 января 2017
Печальная статистика: каждый четвертый тазовчанин страдает от полноты
20 января 2017
Теперь не покатаешься. В Муравленко вандалы разгромили любимую горожанами сопку
20 января 2017
Контроль за действиями коллекторов ужесточён, за плохое поведение они могут сами начать платить
20 января 2017
В Якутии у монгольского Деда Мороза украли костюм, тугрики, сапоги и 2 спальных мешка
20 января 2017
Накануне в Салехарде случилась авария, есть пострадавший
20 января 2017
Чуть больше половины ямальцев живут на кредиты
20 января 2017
Салехардец заплатит за детские слезы несколько сотен тысяч рублей
20 января 2017
Выявить скрытые болезни. В Губкинском диспансеризация становится все более популярной
20 января 2017
Спортивный азарт. В Ханымее на соревнованиях по хоккею и волейболу в выигрыше оказались все
20 января 2017
Покорители вершин. Губкинские скалолазы привезли награды со Всероссийских юношеских соревнований
20 января 2017
Жителю Харпа грозит колония за клевету на полицейского
20 января 2017
Юные аниматоры Салехарда придумали историю из жизни «Белой Совы»
20 января 2017
В Красноселькупе не хватает земельных участков для многодетных семей
20 января 2017
Региональный этап всероссийской олимпиады по русскому языку прошел в Новом Уренгое
20 января 2017
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