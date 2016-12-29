Все новости

новости и события

Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?

Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?

«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО

«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО

В Новом Уренгое детишек, которые по здоровью не смогли пойти на утренник, поздравил Дед Мороз-байкер

В Новом Уренгое детишек, которые по здоровью не смогли пойти на утренник, поздравил Дед Мороз-байкер

Чтобы не омрачать себе праздники, не забывайте о простых правилах безопасности. Памятка от Андрея Силенко

Чтобы не омрачать себе праздники, не забывайте о простых правилах безопасности. Памятка от Андрея Силенко

Губернатор округа провел последнее в этом году заседание окружного правительства