Все новости

Делегация «Единой России» от Ямала побывала на межрегиональном координационном Совете партии в Екатеринбурге

Делегация «Единой России» от Ямала побывала на межрегиональном координационном Совете партии в Екатеринбурге

Рыболовство, жильё и льготы. В Тазовском представители КМНС из трёх регионов обсудили насущные проблемы с властями