Все новости

usd
60.66
eur
63.81
НЕФТЬ
57.12
+0.33%
Вести Ямал
новости и события
Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?
Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?
«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО
«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО
В Новом Уренгое детишек, которые по здоровью не смогли пойти на утренник, поздравил Дед Мороз-байкер
В Новом Уренгое детишек, которые по здоровью не смогли пойти на утренник, поздравил Дед Мороз-байкер
Чтобы не омрачать себе праздники, не забывайте о простых правилах безопасности. Памятка от Андрея Силенко
Чтобы не омрачать себе праздники, не забывайте о простых правилах безопасности. Памятка от Андрея Силенко
Губернатор округа провел последнее в этом году заседание окружного правительства
Губернатор округа провел последнее в этом году заседание окружного правительства
Сегодня
18:56
Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?
11:59
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравляет ямальцев с Новым годом
11:47
Ямальский депутат Тюменской областной думы поздравляет земляков с Новым годом
11:44
«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО
11:31
Сергей Ямкин поздравляет ямальцев с праздниками
11:14
Поздравление северян от полпреда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских
17:02
Веселиться вволю, но одеваться потеплее. Какую погоду обещают синоптики на новогодние каникулы?
выбор редакции
Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» присоединился к #MannequinChallenge
29 декабря 2016
Жительница Ямала стала полуторамиллионным пассажиром «Рощино», а теперь еще и VIP-клиентом
28 декабря 2016
Ямальские волонтеры навидались всякого, но состоянием этой собаки были просто шокированы
28 декабря 2016
Маленькому северянину Диме Зотову из Надыма очень нужна помощь земляков
26 декабря 2016
Капитан атомохода «Ямал» поздравил ямальцев с наступающим Новым годом
24 декабря 2016
вести ямал
Куда звонить за экстренной помощью в Новый год?
31 декабря 2016
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравляет ямальцев с Новым годом
31 декабря 2016
Ямальский депутат Тюменской областной думы поздравляет земляков с Новым годом
31 декабря 2016
«С Новым годом, друзья! С праздником, Ямал!». Поздравление от Губернатора ЯНАО
31 декабря 2016
Сергей Ямкин поздравляет ямальцев с праздниками
31 декабря 2016
события недели
Итоги культурной жизни на Крайнем Севере. Этот год был щедрым на события
25 декабря 2016
Природа Севера уже привыкла к пристальному вниманию. Каким этот год был для Ямала с точки зрения науки?
25 декабря 2016
Наша телекухня: как создаются самые актуальные новости Ямала. Обо всем и по порядку
25 декабря 2016
Забота о детях: практический подход. Как округ встречает новых людей и какие условия созданы для «нашего будущего»
25 декабря 2016
Лето было жарким во всех смыслах, но мы выстояли. О пожароопасном сезоне – 2016
25 декабря 2016
вести арктики
Гепарды, жирафы и африканские попугаи находятся под угрозой исчезновения
28 декабря 2016
В Якутии вахтовики жестоко убили медведя, намеренно переехав его на грузовике и добив прутом
27 декабря 2016
Капитан атомохода «Ямал» поздравил ямальцев с наступающим Новым годом
24 декабря 2016
Горы, лыжня и собаки! В Мурманской области прошёл открытый чемпионат по ездовому спорту
24 декабря 2016
Небо над Архангельском раскрасили паруса. На льду Северной Двины прошла «Рождественская регата»
24 декабря 2016
новости культуры
Шкатулка закрывается. Новогодние советы от Новостей Культуры Ямала
30 декабря 2016
Фестивали, выставки, победы и открытия. Лучшие «культурные моменты» уходящего года
30 декабря 2016
Если вы не успели купить подарки близким, то эти советы для вас окажутся полезными
29 декабря 2016
К башкирскому читателю вернулась газета. Издание «Свет нации» возобновляет работу на Ямале
29 декабря 2016
О событиях ноября. «Культурный марафон» воспоминаний продолжается
28 декабря 2016
первоисточник
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Главный судебный пристав Ямала о гарантии стабильного развития общества
26 октября 2016
Наши проекты
Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Вести Ямал

Все новости
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравляет ямальцев с Новым годом
31 декабря 2016
Ямальский депутат Тюменской областной думы поздравляет земляков с Новым годом
31 декабря 2016
Сергей Ямкин поздравляет ямальцев с праздниками
31 декабря 2016
Поздравление северян от полпреда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских
31 декабря 2016
Веселиться вволю, но одеваться потеплее. Какую погоду обещают синоптики на новогодние каникулы?
30 декабря 2016
Последние в этом году ямальцы отправились служить
30 декабря 2016
Собственная земля на Новый год. 13 многодетных семей Губкинского получили подарки
30 декабря 2016
В Тюмени ямальские землячества отмечают новогодние праздники
30 декабря 2016
Как встречают Новый год в Тазовской тундре?
30 декабря 2016
Жители Ямала рассказали Губернатору о своих проблемах
30 декабря 2016
Шкатулка закрывается. Новогодние советы от Новостей Культуры Ямала
30 декабря 2016
Фестивали, выставки, победы и открытия. Лучшие «культурные моменты» уходящего года
30 декабря 2016
Школьникам Губкинского, по состоянию здоровья обучающимся дома, будут развозить бесплатные обеды
30 декабря 2016
Сила воли и два рекорда. Губкинский гиревик в очередной раз всех поразил
30 декабря 2016
Юные таланты поговорили о российском кино. Как прошла «ёлка» главы Шурышкарского района
30 декабря 2016
Синоптики обещают ямальцам морозный Новый год
30 декабря 2016
Школьники Красноселькупского показали неплохие результаты, сдав ГТО
30 декабря 2016
Детвору с фактории Тазовского района поздравили с наступающим Новым годом!
30 декабря 2016
В Ноябрьске вновь открылся «Дом солнца». Всех ждет чай со сладостями - и это только малая часть
30 декабря 2016
Если вы не успели купить подарки близким, то эти советы для вас окажутся полезными
29 декабря 2016
Надымчан призывают проявить активность на собраниях собственников жилья
29 декабря 2016
Собиратели времен: Ямал готовится к международной конференции «Археология Арктики»
29 декабря 2016
На Деда Мороза надейся, а сам не плошай. В кинотеатрах продолжается прокат популярного фильма «Ёлки 5»
29 декабря 2016
В Ноябрьске погиб мужчина, выпав из окна больницы
29 декабря 2016
К башкирскому читателю вернулась газета. Издание «Свет нации» возобновляет работу на Ямале
29 декабря 2016
Экологи «Зелёной Арктики» поздравили воспитанников школы Анны Неркаги с наступающими праздниками
29 декабря 2016
В ямальский детдом «Сияние Севера» в Тюмени заглянул с поздравлениями депутат областной думы
29 декабря 2016
Благодаря действиям ямальского ОНФ для жительницы Салехарда установят пандус у её дома
29 декабря 2016
В Салехарде произошло ДТП, где пострадал ребёнок
29 декабря 2016
Праздников много не бывает. Как отмечают Новый год аборигены Ямала?
29 декабря 2016
Наверх








© 2001 - 2017 Все права защищены
На сайте функционирует система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Все права на любые материалы опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.vesti-yamal.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в Интернете гиперссылка на www.vesti-yamal.ru обязательна. Адрес электронной почты редакции сайта: vestiyamal@gtrk-yamal.ru. Реклама на сайте: 8(34922) 4-18-35. Для детей старше 16 лет.
Вести Ямал в VK Вести Ямал в Twitter Вести Ямал в Facebook Вести Ямал в Facebook
Сайт создан в DM Studio
Яндекс.Метрика