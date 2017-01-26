Все новости

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Вести Ямал
новости и события
На Ямале в тундре пропал четырехлетний ребенок
На Ямале в тундре пропал четырехлетний ребенок
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
Законодательный автотур: парламентарии и общественники отправились из Салехарда в долгое путешествие
Законодательный автотур: парламентарии и общественники отправились из Салехарда в долгое путешествие
Сегодня
17:24
История героического противостояния в подробностях от проживающих на Ямале очевидцев обороны Ленинграда
16:21
К обязательным налоговым отчислениям все привыкли, но не все знают, что часть кровных можно вернуть
16:13
На Ямале в тундре пропал четырехлетний ребенок
14:12
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
13:10
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
12:27
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
11:35
Законодательный автотур: парламентарии и общественники отправились из Салехарда в долгое путешествие
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26 января 2017
В Ноябрьске активисты устроили Mannequin Challenge, приуроченный к Году экологии на Ямале
26 января 2017
В Коми из-за нечищеных дорог медикам пришлось тащить больного больше километра
26 января 2017
Пусть мама услышит и заберет. О жизни малышей в ноябрьском детском доме
24 января 2017
Дмитрий Кобылкин провел ряд встреч с немецкими партнерами. Чем привлекает Ямал?
24 января 2017
вести ямал
На Ямале в тундре пропал четырехлетний ребенок
29 января 2017
Сколько денег пойдёт на дороги Ямала в этом году?
28 января 2017
Жительница Салехарда стала жертвой «чёрных риелторов»
28 января 2017
Тренер международной академии дал мастер-класс юным хоккеистам Ноябрьска
27 января 2017
На Ямале подвели итоги работы операторов связи и «Почты России»
27 января 2017
события недели
История героического противостояния в подробностях от проживающих на Ямале очевидцев обороны Ленинграда
29 января 2017
К обязательным налоговым отчислениям все привыкли, но не все знают, что часть кровных можно вернуть
29 января 2017
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
29 января 2017
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
29 января 2017
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
29 января 2017
вести арктики
На Ямале нефтегазовая компания сэкономила миллионы благодаря гибридной электростанции
28 января 2017
В Якутии разгар отопительного сезона. Хватит ли горючего до конца зимы в самом холодном месте планеты?
28 января 2017
Шторм арктических морей для них – родная стихия! А спасение терпящих бедствие – дело привычное!
28 января 2017
Олень - как боевая единица. Необычные военные учения прошли в Мурманске
28 января 2017
Почему у строителей Нарьян-Мара бетон и цемент не замерзают даже в - 50?
28 января 2017
новости культуры
Новую церковную утварь приобрел храм святого мученика Василия Мангазейского в Красноселькупе
27 января 2017
Увлекательная педагогика. Салехардские учителя борются за титул лучшего
26 января 2017
Среди школьников Ямала продолжаются олимпиадные баталии
26 января 2017
Образцовый хор «Вдохновение» не уронил чести ямальской исполнительской школы
26 января 2017
Пурпейская детская школа искусств получила высокую оценку профессионального сообщества
25 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016

Как вы считаете, нужна ли сегодня производственная гимнастика на рабочем месте?

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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
История героического противостояния в подробностях от проживающих на Ямале очевидцев обороны Ленинграда
29 января 2017
К обязательным налоговым отчислениям все привыкли, но не все знают, что часть кровных можно вернуть
29 января 2017
Сколько денег пойдёт на дороги Ямала в этом году?
28 января 2017
Жительница Салехарда стала жертвой «чёрных риелторов»
28 января 2017
На Ямале нефтегазовая компания сэкономила миллионы благодаря гибридной электростанции
28 января 2017
В Якутии разгар отопительного сезона. Хватит ли горючего до конца зимы в самом холодном месте планеты?
28 января 2017
Шторм арктических морей для них – родная стихия! А спасение терпящих бедствие – дело привычное!
28 января 2017
Олень - как боевая единица. Необычные военные учения прошли в Мурманске
28 января 2017
Почему у строителей Нарьян-Мара бетон и цемент не замерзают даже в - 50?
28 января 2017
Тренер международной академии дал мастер-класс юным хоккеистам Ноябрьска
27 января 2017
В «домах» у леопардов в Приморском крае началась генеральная уборка. Угадайте: кто прораб?
28 января 2017
Аэровокзал посёлка Сеймчан в Магаданской области признан историческим памятником
28 января 2017
На Ямале подвели итоги работы операторов связи и «Почты России»
27 января 2017
На Сахалине с лавинами борются с помощью специальной установки
28 января 2017
Впервые в истории пограничных войск России знаком «За отличие в службе» награждена собака
28 января 2017
Премьер-министр Норвегии на международной конференции «Арктические рубежи» поставила в пример сотрудничество с Россией
28 января 2017
«Лодка-охотник» с крылатыми ракетами на борту. Новый атомный корабль должен вступить в строй ВМФ в 2020 году
28 января 2017
Что Северный широтный ход даст Ямалу и России?
28 января 2017
Людмила Иванова рассказала журналистам о проблеме отлова бродячих собак
27 января 2017
За минувший год производительность на Новоуренгойском участке «Роспан Интернешнл» удвоилась
27 января 2017
Цифры и факты. Какова криминогенная обстановка в столице округа?
27 января 2017
На какие продукты в Салехарде растут цены, а на какие снижаются
27 января 2017
На Тазовском участке компании «Газпром добыча Ямбург» провели модернизацию одоризационной установки
27 января 2017
Тонкости северного животноводства. На этот раз о кудахтающих, кукарекающих и ушастых
27 января 2017
Если пациент не идет на «флюшку», то она приходит к нему. О мобильной флюорографии на Ямале
27 января 2017
Важное для Ямала соглашение планируют подписать Газпром и РЖД
27 января 2017
О том, как мерзлая земля Крайнего Севера приютила и обогрела эвакуированных из блокадного Ленинграда
27 января 2017
Экстренное предупреждение: на территории округа прогнозируются сильные ветра
27 января 2017
Не довёз. Жителя ямальской глубинки подозревают в смерти супруги
27 января 2017
Надымские «звездочки» вернулись из столицы России с победой
27 января 2017
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