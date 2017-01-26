Все новости

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Вести Ямал
новости и события
Пассажир снял северное сияние из окна самолета. Завораживающее зрелище
Пассажир снял северное сияние из окна самолета. Завораживающее зрелище
В Ноябрьске активисты устроили Mannequin Challenge, приуроченный к Году экологии на Ямале
В Ноябрьске активисты устроили Mannequin Challenge, приуроченный к Году экологии на Ямале
Развитие санавиции – одно из приоритетных направлений системы здравоохранения ЯНАО
Развитие санавиции – одно из приоритетных направлений системы здравоохранения ЯНАО
Пандус для Зейнаб. О том, как ОНФ не бросил в беде жительницу Салехарда
Пандус для Зейнаб. О том, как ОНФ не бросил в беде жительницу Салехарда
Нефтяники Ямала добились практически стопроцентной утилизации попутного нефтяного газа
Нефтяники Ямала добились практически стопроцентной утилизации попутного нефтяного газа
Сегодня
17:23
«Народные контролеры» выяснили, в каких магазинах окружной столицы продают алкоголь подросткам
17:14
Пассажир снял северное сияние из окна самолета. Завораживающее зрелище
16:24
Сегодня все россияне смогут увидеть пришельцев
16:13
По Ямалу прошла посленовогодняя волна дерзких нападений на сказочных персонажей
15:33
Ученые займутся исследованием феномена «островов тепла» в Салехарде и Воркуте
13:39
В Ноябрьске активисты устроили Mannequin Challenge, приуроченный к Году экологии на Ямале
12:20
В Коми из-за нечищеных дорог медикам пришлось тащить больного больше километра
выбор редакции
Пассажир снял северное сияние из окна самолета. Завораживающее зрелище
26 января 2017
В Коми из-за нечищеных дорог медикам пришлось тащить больного больше километра
26 января 2017
Пусть мама услышит и заберет. О жизни малышей в ноябрьском детском доме
24 января 2017
Дмитрий Кобылкин провел ряд встреч с немецкими партнерами. Чем привлекает Ямал?
24 января 2017
На Ямале самые криминальные поезда в УрФО. О наиболее опасных направлениях
24 января 2017
вести ямал
«Народные контролеры» выяснили, в каких магазинах окружной столицы продают алкоголь подросткам
26 января 2017
Пассажир снял северное сияние из окна самолета. Завораживающее зрелище
26 января 2017
Сегодня все россияне смогут увидеть пришельцев
26 января 2017
По Ямалу прошла посленовогодняя волна дерзких нападений на сказочных персонажей
26 января 2017
В Ноябрьске активисты устроили Mannequin Challenge, приуроченный к Году экологии на Ямале
26 января 2017
события недели
Как и где на Ямале лепили символ Года экологии?
22 января 2017
Вопреки кризису. Осовремененный «Рощино» в Тюмени подарит комфортные перелёты жителям России и зарубежья
22 января 2017
О плюсах и минусах: чем может привлечь рыбоводство ямальский бизнес?
22 января 2017
Когда нужно рожать и как избежать осложнений. В Москве собирались лучшие специалисты по репродуктивной медицине
22 января 2017
Российский ТЭК: потенциал и перспективы. Сразу два новых трубопровода были сданы на Ямале на этой неделе
22 января 2017
вести арктики
Ученые займутся исследованием феномена «островов тепла» в Салехарде и Воркуте
26 января 2017
В Коми из-за нечищеных дорог медикам пришлось тащить больного больше километра
26 января 2017
Тигренка, которого нашли в Приморье раненым в голову, благополучно прооперировали
26 января 2017
Конюхов и Чилингаров собираются установить крест и флаг России на дне Марианской впадины
24 января 2017
Погружение в праздник: дайверы Владивостока встретили Старый Новый год, как положено – под водой и с ёлкой!
21 января 2017
новости культуры
Пурпейская детская школа искусств получила высокую оценку профессионального сообщества
25 января 2017
Лучшие из лучших. В Салехарде стартовал конкурс педагогического мастерства
25 января 2017
Мамонтенок Люба вернулась из Канады домой
25 января 2017
Губкинский ансамбль «Северное сияние» завоевал гран-при на фестивале «Розы России»
24 января 2017
Ксилофон, барабан, гитара. Гыданский Дом культуры - территория музыкального образования
24 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
«Народные контролеры» выяснили, в каких магазинах окружной столицы продают алкоголь подросткам
26 января 2017
Сегодня все россияне смогут увидеть пришельцев
26 января 2017
По Ямалу прошла посленовогодняя волна дерзких нападений на сказочных персонажей
26 января 2017
Ученые займутся исследованием феномена «островов тепла» в Салехарде и Воркуте
26 января 2017
В Коми из-за нечищеных дорог медикам пришлось тащить больного больше километра
26 января 2017
Новоуренгойские дошколята знают, что делать с использованными источниками энергии
26 января 2017
Житель Лабытнанги, продававший наркотики сотрудникам СИЗО, предстанет перед судом
26 января 2017
Будущие кочевые учителя. Студенты ЯМК готовятся поступать в лучшие вузы страны
26 января 2017
Тигренка, которого нашли в Приморье раненым в голову, благополучно прооперировали
26 января 2017
Уренгойский «Геолог» поедет на всероссийские соревнования в Сочи
26 января 2017
Диагностика покажет все. Современная медицинская услуга теперь доступна жителям Красноселькупа
26 января 2017
Лучшие из лучших. В Салехарде стартовал конкурс педагогического мастерства
25 января 2017
Мамонтенок Люба вернулась из Канады домой
25 января 2017
«Машиноместо» как объект недвижимости - почем стоит прикупить?
25 января 2017
Он жил как умел, он пел как хотел. В Новом Уренгое вспоминали Владимира Высоцкого
25 января 2017
Скандальное дело: на Ямале экс-представитель прокуратуры сегодня в суде просил восстановить его в должности
25 января 2017
Закулисье ямальского студенчества: о молодости, беззаботности и тяге к знаниям
25 января 2017
На трассе Тазовский – Коротчаево столкнулись два большегруза
25 января 2017
В Салехарде соцработница ограбила пенсионерку
25 января 2017
В Пуровском районе женщина ложкой лишила глаза своего супруга
25 января 2017
О изменениях в законодательстве о лицензировании геодезической и картографической деятельности
25 января 2017
Теперь придётся ответить. В Надымском районе пьяный мужчина обматерил полицейского и сорвал с его рукава шеврон
25 января 2017
Порог ОРВИ на Ямале превышен на 19%
25 января 2017
В газовой столице прошел фестиваль подвижных игр «Стрела удачи»
25 января 2017
Хоккеисты Шурышкарского района померились силами на льду. Команды сражались на равных
25 января 2017
Житель Губкинского за пару лет перевёл «экстрасенсам» почти 3 миллиона рублей
25 января 2017
Пpистегнись, навеpное, кpепче: в Губкинском прошел интеллектуальный автоквест
25 января 2017
Стрелял в белку, а попал в рыбака. Жителя Ноябрьска будут судить за убийство по неосторожности
25 января 2017
Профессиональный праздник у студентов. В России отмечают Татьянин день
25 января 2017
В наступившем году 143 ребенка-сироты получат ключи от собственного жилья
25 января 2017
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