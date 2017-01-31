Все новости

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Вести Ямал
новости и события
Многие полагают, что работа с призывниками – единственная задача военкоматов. Но это далеко не так
Многие полагают, что работа с призывниками – единственная задача военкоматов. Но это далеко не так
Ученые нашли способ сэкономить на отоплении северных городов. Нужно не так много, но цифры внушительные
Ученые нашли способ сэкономить на отоплении северных городов. Нужно не так много, но цифры внушительные
Прибывший на Ямал начальник Сибирского центра МЧС рассказал о новом методе мониторинга в деревнях
Прибывший на Ямал начальник Сибирского центра МЧС рассказал о новом методе мониторинга в деревнях
Зоркое сердце рыбацкого сына. На Ямале вспоминали хантыйского Пушкина
Зоркое сердце рыбацкого сына. На Ямале вспоминали хантыйского Пушкина
Где «пик», а где «спад». Какова эпидемиологическая обстановка на Ямале?
Где «пик», а где «спад». Какова эпидемиологическая обстановка на Ямале?
Сегодня
23:08
Молодые инноваторы Ямала предложили идею производственной разминки, а взрослые поддержали
22:35
От традиций к инновациям: почему из нового садика в Новом Уренгое будет трудно забрать ребенка домой?
21:35
Многие полагают, что работа с призывниками – единственная задача военкоматов. Но это далеко не так
20:58
Ученые нашли способ сэкономить на отоплении северных городов. Нужно не так много, но цифры внушительные
20:40
Прибывший на Ямал начальник Сибирского центра МЧС рассказал о новом методе мониторинга в деревнях
19:05
Титулованные юные ямальцы в 2017 году будут получать повышенную стипендию
18:36
Научный центр изучения Арктики подал заявки на соискание национальной премии «Хрустальный компас»
выбор редакции
В ЯНАО зафиксированы 7 смертей за 7 недель эпидемического роста
31 января 2017
«Живут и живут себе, красиво же!». Китайские шелковые курочки и петух появились в хозяйстве фермера из Тольки
31 января 2017
Специалисты подсчитали аппетиты ямальцев. Оказывается, что северяне те еще сладкоежки
30 января 2017
«Притяжение» на Ямале. Инопланетные проблемы России глазами Фёдора Бондарчука
30 января 2017
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка в тундре
30 января 2017
вести ямал
Молодые инноваторы Ямала предложили идею производственной разминки, а взрослые поддержали
01 февраля 2017
От традиций к инновациям: почему из нового садика в Новом Уренгое будет трудно забрать ребенка домой?
01 февраля 2017
Многие полагают, что работа с призывниками – единственная задача военкоматов. Но это далеко не так
01 февраля 2017
Ученые нашли способ сэкономить на отоплении северных городов. Нужно не так много, но цифры внушительные
01 февраля 2017
Прибывший на Ямал начальник Сибирского центра МЧС рассказал о новом методе мониторинга в деревнях
01 февраля 2017
события недели
История героического противостояния в подробностях от проживающих на Ямале очевидцев обороны Ленинграда
29 января 2017
К обязательным налоговым отчислениям все привыкли, но не все знают, что часть кровных можно вернуть
29 января 2017
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
29 января 2017
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
29 января 2017
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
29 января 2017
вести арктики
На Ямале нефтегазовая компания сэкономила миллионы благодаря гибридной электростанции
28 января 2017
В Якутии разгар отопительного сезона. Хватит ли горючего до конца зимы в самом холодном месте планеты?
28 января 2017
Шторм арктических морей для них – родная стихия! А спасение терпящих бедствие – дело привычное!
28 января 2017
Олень - как боевая единица. Необычные военные учения прошли в Мурманске
28 января 2017
Почему у строителей Нарьян-Мара бетон и цемент не замерзают даже в - 50?
28 января 2017
новости культуры
Научный центр изучения Арктики подал заявки на соискание национальной премии «Хрустальный компас»
01 февраля 2017
Чего хочет женщина? Один банный день из жизни дам прошёл на сцене Красноселькупа
31 января 2017
«Цветы в снегах». ОЦНК готовит лирическую комедию к юбилею Истомина
31 января 2017
Отличный повод подняться с дивана. В Национальной библиотеке ЯНАО открыли новый сезон лекций
30 января 2017
Воспитание - как искусство и тяжкий труд. Стали известны имена лучших педагогов Салехарда
30 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
Наши проекты
Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
Молодые инноваторы Ямала предложили идею производственной разминки, а взрослые поддержали
01 февраля 2017
От традиций к инновациям: почему из нового садика в Новом Уренгое будет трудно забрать ребенка домой?
01 февраля 2017
Титулованные юные ямальцы в 2017 году будут получать повышенную стипендию
01 февраля 2017
Научный центр изучения Арктики подал заявки на соискание национальной премии «Хрустальный компас»
01 февраля 2017
Директор ямальской фирмы скрывал миллионы от государства
01 февраля 2017
Сильная метель не дает кинологу приступить к поискам ребенка, который затерялся в ямальской тундре
01 февраля 2017
С какими проблемами жители Ямала чаще обращаются к власти?
01 февраля 2017
Для военных Ямала минувший год выдался напряженным
01 февраля 2017
На Ямал могла попасть посылка с наркотиками из Перу
01 февраля 2017
Забил до смерти. На Ямале мужчина необычным образом хотел завоевать расположение женщины
01 февраля 2017
Податливый, но хрупкий. Таркосалинские скульпторы взялись за снег
01 февраля 2017
Владимир Путин предложил законопроект, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о своих доходах
01 февраля 2017
По школам Ямала гуляет коклюш
01 февраля 2017
Сегодня на Ямале стартует проект Молодежного правительства «Производственная гимнастика»
01 февраля 2017
Проект «Экологическая карта» набирает на Ямале все больше сторонников
31 января 2017
Анатолий Сак о предприятиях-банкротах и невыплате зарплат: «Надо менять схему расчета с людьми»
31 января 2017
Любишь кататься - плати картой. Новые трудности за старые лыжи
31 января 2017
Чего хочет женщина? Один банный день из жизни дам прошёл на сцене Красноселькупа
31 января 2017
Агропром Ямала произвёл около 2 тысяч тонн молока за 2016 год
31 января 2017
Дмитрий Кобылкин вошел в первую тройку «Народного рейтинга» губернаторов России
31 января 2017
С 1 февраля в школах и садиках Надымского района приостанавливают образовательный процесс
31 января 2017
Ямальские звероводы рапортуют: прошедший год выдался для отрасли удачным
31 января 2017
Теперь информацию о зимниках Ямала можно узнать с помощью специальной интерактивной карты
31 января 2017
«Цветы в снегах». ОЦНК готовит лирическую комедию к юбилею Истомина
31 января 2017
Северное сияние на Краю Земли: подборка фотографий
31 января 2017
78 лет со дня рождения Романа Ругина. Сегодня в ОЦНК состоится вечер памяти знаменитого ямальского поэта
31 января 2017
Живые кадры: ночной полет над ямальской столицей
31 января 2017
«Лукойл» на Ямале обосновался надолго. Между округом и компанией подписано очередное соглашение
31 января 2017
В ЯНАО зафиксированы 7 смертей за 7 недель эпидемического роста
31 января 2017
В Ноябрьске мама с ребенком-инвалидом не смогла попасть в детскую поликлинику
31 января 2017
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