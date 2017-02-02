Все новости

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Вести Ямал
новости и события
Губернатор Ямала подвел итоги 2016 года на заседании межрегионального координационного совета «Единой России»
Губернатор Ямала подвел итоги 2016 года на заседании межрегионального координационного совета «Единой России»
Эффект неожиданности: во вторую школу Салехарда наведались кураторы проекта «Здоровое питание»
Эффект неожиданности: во вторую школу Салехарда наведались кураторы проекта «Здоровое питание»
Команда «Вестей» побывала на самом длинном зимнике Ямала
Команда «Вестей» побывала на самом длинном зимнике Ямала
Видео: 3D модель мумии ямальского мальчика
Видео: 3D модель мумии ямальского мальчика
Эксклюзив: сегодня в эфире «Радио России. Ямал» стартует уникальный проект
Эксклюзив: сегодня в эфире «Радио России. Ямал» стартует уникальный проект
Сегодня
20:49
Губернатор Ямала подвел итоги 2016 года на заседании межрегионального координационного совета «Единой России»
20:07
Эффект неожиданности: во вторую школу Салехарда наведались кураторы проекта «Здоровое питание»
18:44
Стройку православной церкви села Тольки возобновили
17:25
Проблем с билетами на железных дорогах России этим летом не ожидается
16:49
Наркоторговцу из Салехарда грозит 15 лет лишения свободы
16:38
15 лет ежедневного подвига. О том как педагог из Нового Уренгоя не сдаётся болезни
15:01
#MannequinChallenge по-новоуренгойски: один день из жизни Избиркома
выбор редакции
Ямалец стал обладателем «дальневосточного гектара»
02 февраля 2017
Дмитрий Кобылкин будет сдавать ЕГЭ по русскому языку
02 февраля 2017
Ямалец трое суток блуждал по тундре, после того как его снегоход провалился под лед
02 февраля 2017
Обнаружено тело ребенка, который несколько дней назад потерялся в ямальской тундре
02 февраля 2017
В нашем эфире прозвучит аудиокнига Анны Неркаги. О том, почему это стоит услышать каждому
02 февраля 2017
вести ямал
Губернатор Ямала подвел итоги 2016 года на заседании межрегионального координационного совета «Единой России»
03 февраля 2017
Эффект неожиданности: во вторую школу Салехарда наведались кураторы проекта «Здоровое питание»
03 февраля 2017
Проблем с билетами на железных дорогах России этим летом не ожидается
03 февраля 2017
Наркоторговцу из Салехарда грозит 15 лет лишения свободы
03 февраля 2017
15 лет ежедневного подвига. О том как педагог из Нового Уренгоя не сдаётся болезни
03 февраля 2017
события недели
История героического противостояния в подробностях от проживающих на Ямале очевидцев обороны Ленинграда
29 января 2017
К обязательным налоговым отчислениям все привыкли, но не все знают, что часть кровных можно вернуть
29 января 2017
Общий коммунальный знаменатель: об итогах первых пяти лет экспериментального проекта в сфере окружного ЖКХ
29 января 2017
Трещины в граните науки: когда в Губкинском приведут школы в порядок и перейдут на одну смену?
29 января 2017
Экономия при грузоперевозках, укрепление строительной отрасли, рабочие места. И это далеко не все плюсы Севширхода
29 января 2017
вести арктики
На Ямале нефтегазовая компания сэкономила миллионы благодаря гибридной электростанции
28 января 2017
В Якутии разгар отопительного сезона. Хватит ли горючего до конца зимы в самом холодном месте планеты?
28 января 2017
Шторм арктических морей для них – родная стихия! А спасение терпящих бедствие – дело привычное!
28 января 2017
Олень - как боевая единица. Необычные военные учения прошли в Мурманске
28 января 2017
Почему у строителей Нарьян-Мара бетон и цемент не замерзают даже в - 50?
28 января 2017
новости культуры
Стройку православной церкви села Тольки возобновили
03 февраля 2017
К столетию Ивана Истомина на его малой родине учредили литературную премию
02 февраля 2017
ТОрты, бАнты, шАрфы. Новый проект Национальной библиотеки Ямала научит говорить правильно
02 февраля 2017
Научный центр изучения Арктики подал заявки на соискание национальной премии «Хрустальный компас»
01 февраля 2017
Чего хочет женщина? Один банный день из жизни дам прошёл на сцене Красноселькупа
31 января 2017
первоисточник
Первоисточник 2.0: Анатолий Карпов – о шахматах, времени и народной дипломатии
12 января 2017
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
Стройку православной церкви села Тольки возобновили
03 февраля 2017
Проблем с билетами на железных дорогах России этим летом не ожидается
03 февраля 2017
Наркоторговцу из Салехарда грозит 15 лет лишения свободы
03 февраля 2017
15 лет ежедневного подвига. О том как педагог из Нового Уренгоя не сдаётся болезни
03 февраля 2017
#MannequinChallenge по-новоуренгойски: один день из жизни Избиркома
03 февраля 2017
Новоуренгойский «Факел» встречался с белорусским «БАТЭ»
03 февраля 2017
В Архангельске состоится международный форум «Арктика – территория диалога»
03 февраля 2017
Теперь водительское удостоверение можно получать и в МФЦ
03 февраля 2017
Когда беда одних становится спасением для других
03 февраля 2017
Подошва для обуви из бытового хлама. Студенты таркосалинского колледжа посетили мусоросортировочный комплекс
03 февраля 2017
В хмельном угаре за рулем. В Муравленко объявили войну пьяным водителям
03 февраля 2017
Житель Омска по-крупному торговал «порошком» на Ямале
03 февраля 2017
Отдых за рубежом - что предпочитают россияне?
03 февраля 2017
Очистить и дезинфицировать. Теперь на «Газпром добыча Ямбург» работают микроорганизмы
03 февраля 2017
Многодетная мать из Салехарда зарезала приятеля
03 февраля 2017
Молодого вора из Салехарда посадили за нетрезвую езду на мопеде
03 февраля 2017
В Овгорте новый участковый изучает северную специфику
03 февраля 2017
В 19 веке на Ямале был свой Робин Гуд, который заставлял богатых делиться
03 февраля 2017
Исполнители работ по капитальному ремонту будут держать ответ перед общественниками
02 февраля 2017
Ямалец стал обладателем «дальневосточного гектара»
02 февраля 2017
Автотур в поддержку коренных малочисленных народов Севера завершился
02 февраля 2017
Дмитрий Кобылкин будет сдавать ЕГЭ по русскому языку
02 февраля 2017
К столетию Ивана Истомина на его малой родине учредили литературную премию
02 февраля 2017
ТОрты, бАнты, шАрфы. Новый проект Национальной библиотеки Ямала научит говорить правильно
02 февраля 2017
Ямалец трое суток блуждал по тундре, после того как его снегоход провалился под лед
02 февраля 2017
Сегодня в Ямальском районе спасли с отколовшейся льдины двух человек
02 февраля 2017
Изменения в собственном уставе обсудили члены ассоциации «Ямал - потомкам!»
02 февраля 2017
Ночь, улица, фонарь… не работает. ОНФ вместе с полицией проверили освещенность возле школ Салехарда
02 февраля 2017
Дом по ул. Пушкина в Тазовском идет ко дну вместе с его жителями. Двор топят фекальные воды
02 февраля 2017
Еще одна авиакомпания открывает прямые рейсы по маршруту Уфа-Ноябрьск-Уфа
02 февраля 2017
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