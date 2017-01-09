Все новости

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Вести Ямал
новости и события
Несколько завтрашних авиарейсов отменены из-за погодных условий
Несколько завтрашних авиарейсов отменены из-за погодных условий
Один из самых крупных пожаров на Ямале в новогодние праздники был в Салехарде
Один из самых крупных пожаров на Ямале в новогодние праздники был в Салехарде
Ученые перевели в 3D ямальскую мумию средневекового мальчика
Ученые перевели в 3D ямальскую мумию средневекового мальчика
Послепраздничные сводки происшествий на Ямале. Работы хватило всем оперативным службам
Послепраздничные сводки происшествий на Ямале. Работы хватило всем оперативным службам
Ямал претендует на проведение Арктических зимних игр
Ямал претендует на проведение Арктических зимних игр
Сегодня
21:20
Рождество и Святки. Как забавлялись на праздники в старину?
21:08
Несколько завтрашних авиарейсов отменены из-за погодных условий
20:52
В дирекции дорожного хозяйства Ямала прокомментировали работу зимников в праздники
20:39
«Газпром добыча Надым» хочет вывести Бованенковское месторождение на максимальную мощность
20:22
Один из самых крупных пожаров на Ямале в новогодние праздники был в Салехарде
20:02
«Конек - Горбунок 2. Новые приключения». Известная сказка получила продолжение в Тобольске
19:31
4 пациента в час: станут ли очереди короче? Как повлияет на ямальскую медицину регламент времени приёма от Минздрава
выбор редакции
Спасти рядового нерпёнка. На Камчатке ластоногого малыша чудом удалось отбить от стаи собак
09 января 2017
Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» присоединился к #MannequinChallenge
29 декабря 2016
Жительница Ямала стала полуторамиллионным пассажиром «Рощино», а теперь еще и VIP-клиентом
28 декабря 2016
Ямальские волонтеры навидались всякого, но состоянием этой собаки были просто шокированы
28 декабря 2016
Маленькому северянину Диме Зотову из Надыма очень нужна помощь земляков
26 декабря 2016
вести ямал
Несколько завтрашних авиарейсов отменены из-за погодных условий
09 января 2017
В дирекции дорожного хозяйства Ямала прокомментировали работу зимников в праздники
09 января 2017
«Газпром добыча Надым» хочет вывести Бованенковское месторождение на максимальную мощность
09 января 2017
Один из самых крупных пожаров на Ямале в новогодние праздники был в Салехарде
09 января 2017
«Конек - Горбунок 2. Новые приключения». Известная сказка получила продолжение в Тобольске
09 января 2017
события недели
Светлый праздник на Краю земли. Как на Ямале встретили Рождество Христово?
07 января 2017
Итоги культурной жизни на Крайнем Севере. Этот год был щедрым на события
25 декабря 2016
Природа Севера уже привыкла к пристальному вниманию. Каким этот год был для Ямала с точки зрения науки?
25 декабря 2016
Наша телекухня: как создаются самые актуальные новости Ямала. Обо всем и по порядку
25 декабря 2016
Забота о детях: практический подход. Как округ встречает новых людей и какие условия созданы для «нашего будущего»
25 декабря 2016
вести арктики
В сети набирает популярность ролик, как сибирский олень украл еду у домашнего кота
09 января 2017
Путешественники провели пробный заезд перед экспедицией на остров Шокальского
09 января 2017
Над Архенгельской областью взорвался метеорит
09 января 2017
Спасти рядового нерпёнка. На Камчатке ластоногого малыша чудом удалось отбить от стаи собак
09 января 2017
Ученым удалось искусственно воссоздать полярное сияние
06 января 2017
новости культуры
Рождество и Святки. Как забавлялись на праздники в старину?
09 января 2017
Шкатулка закрывается. Новогодние советы от Новостей Культуры Ямала
30 декабря 2016
Фестивали, выставки, победы и открытия. Лучшие «культурные моменты» уходящего года
30 декабря 2016
Если вы не успели купить подарки близким, то эти советы для вас окажутся полезными
29 декабря 2016
К башкирскому читателю вернулась газета. Издание «Свет нации» возобновляет работу на Ямале
29 декабря 2016
первоисточник
Первоисточник 2.0: О том, как доброе дело бережного сохранения истории, само становится историей
22 декабря 2016
Первоисточник 2.0: Независимый исследователь Маури Ниеминен о развитии оленеводства
23 ноября 2016
Первоисточник 2.0: О продовольственной безопасности, оленеводстве, рыболовстве и «дерзком» ямальском фермерстве
16 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Политолог и экономист Павел Салин о том, как адаптироваться в новой нормальности
02 ноября 2016
Первоисточник 2.0: Главный судебный пристав Ямала о гарантии стабильного развития общества
26 октября 2016
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Раскадровка Игоря Корнелюка


Радио России. Ямал


Помня Игоря...


Первоисточник 2.0


Art-Arctic


Вести Ямал

Все новости
Рождество и Святки. Как забавлялись на праздники в старину?
09 января 2017
В дирекции дорожного хозяйства Ямала прокомментировали работу зимников в праздники
09 января 2017
«Газпром добыча Надым» хочет вывести Бованенковское месторождение на максимальную мощность
09 января 2017
«Конек - Горбунок 2. Новые приключения». Известная сказка получила продолжение в Тобольске
09 января 2017
4 пациента в час: станут ли очереди короче? Как повлияет на ямальскую медицину регламент времени приёма от Минздрава
09 января 2017
В Шурышкарском районе 20-летний местный житель убил ножом отчима
09 января 2017
В сети набирает популярность ролик, как сибирский олень украл еду у домашнего кота
09 января 2017
Путешественники провели пробный заезд перед экспедицией на остров Шокальского
09 января 2017
Над Архенгельской областью взорвался метеорит
09 января 2017
Спасти рядового нерпёнка. На Камчатке ластоногого малыша чудом удалось отбить от стаи собак
09 января 2017
На Ямале иностранец убил жену, похитил ее драгоценности, после чего попытался покончить с собой
09 января 2017
Кадастровую оценку имущества будут выполнять госучреждения
09 января 2017
Сколько врачи должны тратить времени на пациентов?
09 января 2017
В Рождество в Салехарде горел жилой дом. Эвакуировали 48 человек
09 января 2017
На Ямале продолжают расти спортивные объекты
09 января 2017
Отдых среди столетних сосен. Как проводят свои каникулы под Тюменью маленькие северяне?
09 января 2017
На Ямале жестоко убили мужчину, переехав его на снегоходе
09 января 2017
Оформить страховку в спокойной обстановке и без навязанных услуг. Новые правила ОСАГО
09 января 2017
Светлый праздник на Краю земли. Как на Ямале встретили Рождество Христово?
07 января 2017
Какие спортивные сооружения были возведены на Ямале в 2016 году
07 января 2017
Салехардец получил 5 лет колонии за продажу 0.8 грамма курительной смеси
06 января 2017
Ученым удалось искусственно воссоздать полярное сияние
06 января 2017
В Хабаровске организовали подкормку для птиц, остающихся зимой в городской черте
05 января 2017
Ямальский пловец взял золото на всероссийских соревнованиях
05 января 2017
Бодрость и активность - как эликсир молодости. Центр социального обслуживания Лабытнанги обновляется
05 января 2017
В первые пять дней 2017 года ямальские спасатели совершили 9 экстренных выездов
05 января 2017
Православные Ямала готовятся к Рождеству
05 января 2017
Адреналин и яркость впечатлений: экстремальный спорт становится все популярней у северной молодежи
05 января 2017
«Самые-самые» на музейных стендах. Необычная выставка открылась в МВК Шемановского
04 января 2017
Ямальские особенности европейского средневековья
04 января 2017
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